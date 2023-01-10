Чернівчанин продав “гуманітарні” автомобілі на суму понад півмільйона гривень

У жовтні цього року співробітники слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області спільно з працівниками обласного управління ДСР та СБУ припинили протиправну діяльність чоловіка. Він організував незаконну схему ввезення транспортних засобів із країн ЄС як гуманітарну допомогу та реалізовував автомобілі в Україні. Наразі правоохоронці передали відносно зловмисника обвинувальний акт для розгляду до суду. За вчинення цього злочину фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 31-річний чернівчанин, використовуючи документи благодійного фонду, на пільгових умовах (з нульовим розмитненням) увозив на територію Україну автомобілі, призначені як гуманітарна допомога. Відтак – чоловік шукав машини, потенційних покупців та реалізовував ці транспортні засоби в Україні через сайт продажу автомобілів.

Таким чином, за весь період зловмиснику вдалося продати чотири автомобілі на суму понад 500 тисяч гривень. У жовтні цього року під час реалізації двох автомобілів поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою особою) Кримінального процесуального Кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури слідчі поліції довели причетність чернівчанина до вчинення протиправних дій та наразі завершили досудове розслідування відносно затриманого.

Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області