Чернівецькі поліцейські затримали особу, яка замовила викрадення аграрія заради викупу в 150 тисяч доларів

Після отримання коштів зловмисник планував виїхати за межі України.

Наприкінці листопада оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області Нацполіції отримали інформацію про можливе викрадення бізнесмена для подальшого отримання викупу. При перевірці інформація підтвердилася. Вже у рамках кримінального провадження, відкритого слідчим управлінням поліції Чернівецької області, правоохоронці встановили не лише особу майбутньої жертви, але й замовника та його злочинні плани.

Замовником виявися 50-річний фермер із Хмельницької області, який під приводом завдання йому збитків намагався отримати з бізнесмена компенсацію. Діяльність чоловіка також була пов’язана з аграрним сектором, але в іншому регіоні — на Вінниччині. Розуміючи, що підприємець не збирається сплачувати гроші, він вирішив його викрасти. В такий спосіб зловмисник хотів отримати 150 тисяч доларів США. Крім того, у разі успіху за такою схемою планував викрадення ще кількох підприємців Хмельницької та Вінницької областей. Для реалізації своїх планів чоловік підшуковував особу, яка повинна була сформувати угруповання для виконання його замовлень.

Аби завадити злочинним намірам зловмисника, проведена поліцейська спецоперація. Відтак правоохоронці зв’язалися з майбутньою жертвою, залучили у ролі виконавця свою особу та інсценували викрадення. Відвезли підприємця до місця утримання – складське приміщення на території одного з районів Чернівецької області, та надали підтверджуючі докази замовнику. Надалі фігурант надіслав родичам потерпілого відео з вимогою сплати 150 000 доларів США викупу. Після отримання коштів він планував виїхати за межі України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції за силової підтримки бійців КОРДу затримали замовника відразу після надсилання вимоги рідним підприємця.

Затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

За скоєне підозрюваному може загрожувати до 7-ми років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України