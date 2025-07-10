Червінський повідомив про вбивство у Києві полковника СБУ

За інформацією Червінського, вбивство сталося сьогодні о 8 годині ранку

Сьогодні вранці в Києві від рук ворожого кілера загинув полковник Служь безпеки України Воронич Іван Іванович. Цю трагічну новину повідомив ексрозвідник Роман Червінський, назвавши загибель Воронича особистою втратою та втратою для багатьох патріотичних співробітників Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Червінського.

Деталі вбивства

За інформацією Червінського, вбивство сталося сьогодні о 8 годині ранку, коли Воронич виходив зі свого помешкання. Ворожий диверсант здійснив п’ять пострілів впритул, внаслідок чого полковник отримав смертельні поранення.

Червінський назвав Івана Воронича гідним офіцером та людиною, яка боролася з ворогом з 2014 року. Роман Червінський підкреслив, що полковник Воронич був одним із тих, хто«започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для російськиї окупантів».

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці поліцейські встановлюють обставини стрілянини, внаслідок якої загинув чоловік. Правоохоронці, які прибули за викликом, виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби. Всі обставини події встановлюються.