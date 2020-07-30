Чиновник Черновицкой ОГА попался на «откате» за победу в тендере на ₴220 тыс.
Чиновника «взяли» в Хмельницком.
Следователи Государственного бюро расследований в Хмельницком задержали директора одного из департаментов Черновицкой ОГА за «откат» чиновнику после победы в тендере на около 220 тыс. грн.
Об этом информирует пресс-служба ГБР.
«По предварительной информации, чиновник требовал от победителя тендера неправомерную выгоду в размере 10% от стоимости выполнения работ по текущему и капитальному ремонтам учебных заведений Черновицкой области за перечисление средств за выполненные работы в качестве «отката»», — говорится в сообщении.
29 июля 2020 должностное лицо было задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им части неправомерной выгоды в размере 800 долларов США.
Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. // LB.ua