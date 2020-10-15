Чиновника Днепропетровской таможни подозревают в нанесении ущерба более чем на ₴1 млн.

Начальнику одного из таможенных постов Днепропетровской таможни сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб на более 1 млн грн.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

“Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении начальнику одного из таможенных постов Днепропетровской таможни Гостаможслужбы. По данным следствия, подозреваемый, злоупотребляя служебным положением и действуя в интересах частных предприятий, предоставлял указания по осуществлению таможенного оформления зерновой продукции сомнительного происхождения. В результате преступных действий должностного лица, государству нанесен ущерб на общую сумму более 1 миллион гривен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что начальнику таможенного поста сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Указано, что процессуальное руководство осуществляет Запорожская областная прокуратура. Оперативное сопровождение — УСБУ в Запорожской области.