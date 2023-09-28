У Києві затримали рецидивіста, який пограбував мешканця Подільського району

Чоловік вихопив з рук у перехожого сумку з грошима, мобільним телефоном та банківськими картками, після чого втік, доки його не затримали поліцейські. Фігурант рік тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбійний напад та шахрайство.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від киянина про те, що на вулиці Петропавлівський його пограбував невідомий. Інформацію про злочин було передано усім нарядам поліції, а за викликом до потерпілого виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.

Правоохоронці встановили, що ввечері до місцевого мешканця підійшов чоловік та висмикнув в нього сумку, в якій знаходились мобільний телефон, гроші та банківські картки, після чого втік. За отриманими прикметами поліцейські розпочали пошуки зловмисника та невдовзі затримали його із речовими доказами.

Порушником виявився раніше судимий 38-річний уродженець Луганської області. Чоловік 9 років відбував покарання у місцях позбавлення волі за скоєння розбійного нападу і шахрайства та звільнився у червні минулого року.

Слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва