Члени злочинного угруповання розповсюджували наркотики, прикриваючись державною програмою лікування наркозалежних

Серед підозрюваних – керівник комерційних структур, лікар-нарколог та двоє киян. Їм може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

Викрили злочинну «схему», встановили організатора та учасників угруповання оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та теруправління в місті Києві спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції.

За даними поліцейських, група осіб організувала розповсюдження метадону на території Києва. Свою діяльність прикривали державною програмою з лікування наркозалежних. Зловмисники отримували «ліки» в аптеці, а потім продавали їх на «чорному» ринку.

Заходи з викриття діяльності угруповання проводилися у кілька етапів. Як з’ясували оперативники та слідчі, організатор – 35-річний киянин. Серед його спільників – троє осіб, зокрема лікар-нарколог, керівник приватних структур, діяльність яких пов’язана з медичною практикою. Фігуранти збували наркозалежним особам метадон, отриманий за програмою, на «чорному» ринку.

Учора, 17 лютого, на підставі отриманих доказів чотирьом особам слідчі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

— незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307);

— незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин (ч. 1 ст. 319);

— незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (ч. 4 ст. 321).

Наразі до суду подані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Національна поліція України