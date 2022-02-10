Членів організованої групи підозрюють у незаконному видобуванні піску зі збитками майже на ₴1 млрд.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом директорам підприємств за фактом порушення встановлених правил охорони та використання надр, що створили небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 240 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Нвер Антонян, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ, що спеціалізується на видобуванні корисних копалин, залучив двох підприємців займатись до незаконного видобутку піску.

Члени організованої групи отримали в оренду земельну ділянку площею близько 2,5 га та дозвіл на видобуток корисних копалин. Після цього керівники підприємств організували протиправну масштабну схему, в якій декілька років поспіль, роблячи вигляд законної діяльності, почали видобуток піску взагалі на іншій земельній ділянці площею понад 18 га.

Незаконні дії відбувались на території Роганської об’єднаної територіальної громади, а саме на землях Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва та частково на землях запасу сільськогосподарського призначення. Внаслідок цього особливо цінні землі навчального закладу, які пристосовані для наукових цілей, фактично знищені.

Крім того, підприємці оформлювали договори надання послуг спецтехніки, купівлі продажу корисних копалин та забезпечували організовану групу автомобільним транспортом, за допомогою якого вивозились корисні копалини з території кар’єру.

Внаслідок незаконного видобування піску державі заподіяно збитки на суму майже 1 млрд гривень.

9 лютого 2022 року трьом членам організованої групи повідомлено про підозру.

Крім того, вирішується питання про відповідальність службових осіб місцевого самоврядування та керівництва університету, які «не бачили», як фактично знищуються вказані землі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області, Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури