Чоловік обкрадав свою дівчину і вкладав гроші у крипту

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного чоловіка за фактами крадіжки та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України).

За даними слідства, з січня 2023 року обвинувачений обкрадав свою співмешканку. Знаючи, що його дівчина має на банківському рахунку значну суму грошей, які отримала в якості дивідендів від ведення господарської діяльності, чоловік вирішив заволодіти ними.

Довіряючи коханому, потерпіла не приховувала від нього пароль від телефону. І дарма — маючи доступ до девайсу дівчини, зловмисник знайшов у налаштуваннях телефону ідентифікаційні дані, необхідні для доступу до онлайн-банкінгу.

Чоловік переказував гроші з рахунку дівчини на свою карту. Транзакції проводив різними сумами із січня по березень цього року. Щоб не залишати слідів, обвинувачений видаляв сповіщення з телефону потерпілої.

Усього чоловік вкрав з рахунку дівчини понад 1 млн грн. Ці гроші він клав на криптогаманець та витрачав їх на покупки.

За клопотанням прокурорів зловмиснику було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура