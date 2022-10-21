Десятьом колишнім поліцейським Харківщини оголошено про підозру у держзраді

Мріяли про кар’єру у «народній міліції», натомість після деокупації території довелось тікати від українського правосуддя. Колишні поліцейські обґрунтовано підозрюються у роботі на ворога під час окупації Вовчанська.

Оперативники центрального апарату Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з працівниками ДБР, під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, зібрали достатню кількість доказів, які підтверджують роботу на країну-агресора десятьох колишніх поліцейських Чугуївського РУП.

Наразі їм всім заочно оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що під час окупації міста Вовчанськ, розташованого у Харківській області, фігуранти пішли на службу у незаконний правоохоронний орган окупаційної влади – так звану «народну міліцію». Перебіжники допомагали ворогу налагоджувати свої порядки у місті та агітували підтримувати російську владу.

Однак носити ворожий однострій вдалося не довго. Після звільнення території українськими військовими зрадникам довелось тікати разом з «другою армією світу», залишивши по собі формений одяг російського зразка, зброю та документи, які підтверджують їхню протиправну діяльність. Речові докази було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів.

Досить скоро підозрюваних буде оголошено у розшук. Їм загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України