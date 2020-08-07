Обвиняемого в убийстве женщины Николаевский апелляционный суд отпустил из-под ареста

Рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Бараненко Д.В., Николаевский апелляционный суд изменил меру пресечения Ивану Пигареву, обвиняемому в убийстве 35-летней женщины.

Об этом идет речь в определении суда, передает Інше ТВ.

Николаевский апелляционный суд отменил решение Центрального районного суда г. Николаева от 1 июля 2020 года, которое предполагало продление сроков содержания Ивана Пигарева под стражей, и вынес новое определение, которым к И.Пигареву была применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением средств электронного контроля. Также суд постановил освободить Ивана Пигарева из-под стражи в зале суда.

Срок действия постановления Николаевского апелляционного суда – до 29.08.2020 г. Постановление вступает в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Как сообщало Інше ТВ, изувеченное тело 35-летней Алины Щербан было обнаружено в ночь на 1 августа 2018 года на Паромном спуске, который в Николаеве больше известен как Аляудский спуск.

По подозрению в совершении данного преступления задержали одесситов: двоих парней (18 и 22 лет) и одну 18-летнюю девушку. Жертвой стала жительница Витовского района, сотрудница «Эпицентра». В тот день она получила предложение о встрече от наглядно знакомого мужчины. Романтическая встреча у реки обернулась жестоким убийством: знакомый парень, а также его младшие друг и подруга жестоко избили женщину, после чего сняли с ее тела золотые украшения, часы и мобильный телефон.