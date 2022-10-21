Суд відправив на 7 років за ґрати чоловіка, який побив до смерті дружину

Прокурори Сарненської окружної прокуратури у суді довели вину 41-річного жителя с. Берестя Сарненського району, якого обвинувачували у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своїй дружині, які спричинили її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Зокрема доведено, що у ході конфлікту між подружжям чоловік, на грунті особистих неприязних відносин, при цьому усвідомлюючи свої дії, умисно вдарив в голову дружину не менше п’яти разів. Від отриманих травм потерпіла померла в лікарні.

Суд погодився із доводами прокурора, визнав чоловіка винним та засудив до 7 років ув’язнення, з відбуванням покарання у кримінально-виконавчій установі закритого типу.

Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

За матеріалами Сарненської окружної прокуратури