Чоловік побив сусіда палицею за те, що той свідчив проти нього

Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 162 (порушення недоторканності житла), ст. 386 (перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 лютого 2021 року, близько 9 години, житель м. Черкаси незаконно проник на територію домоволодіння сусіда, а в подальшому до його житла, де з метою помсти за раніше надані ним показання в іншому кримінальному провадженні, за допомогою дерев’яної палиці умисно наніс йому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Після чого заподіяв аналогічні тілесні ушкодження співмешканці та сину потерпілого.

Вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. Ухвалою слідчого судді до підозрюваного застосовано цілодобовий домашній арешт та зобов’язано носити електронний засіб контролю.

Довідково: за вчинене підозрюваному загрожує покарання до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляють у Черкаській окружній прокуратурі. // procherk.info