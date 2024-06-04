На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який передавав ворогу дані про українські військові та стратегічні об’єкти

Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Рівненщини, який у 2023 році передавав ворогу інформацію про українських військових та стратегічні об’єкти.

Обвинувальний акт направлено до суду.

На території рф проживає його рідний брат, а племінник обіймає посаду у так званій «міліції лнр». З квітня 2023 року чоловік надсилав їм дані про військові частини та стратегічні об’єкти у різних регіонах України, фотографії контрольно-пропускних пунктів тощо.

Також встановлено, що правоохоронець фотографував окремі ділянки Рівненської АЕС, до яких мав доступ.

Правоохоронець обвинувачується у поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114 – 2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Державне бюро розслідувань