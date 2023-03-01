Столичній громаді повернуто квартиру вартістю майже ₴2 млн., якою незаконно заволоділи шахраї

Прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва успішно відстояли свою позицію в суді щодо повернення громаді квартири, розташованої в Оболонському районі столиці вартістю майже 2 млн грн.

Як встановило слідство, зловмисники підробили договір купівлі-продажу вказаної комунальної квартири та незаконно заволоділи нею.

Захищаючи інтереси територіальної громади, окружна прокуратура звернулась до суду з позовною заявою про витребування майна до комунальної власності.

Завдяки активній позиції окружної прокуратури та зібраним доказам Оболонський районний суд міста Києва погодився з доводами прокурора та задовольнив в повному обсязі позовні вимоги.

Київська міська прокуратура