На Луганщині 16-річного підлітка судитимуть за умисне вбивство

Прокурорами Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно 16-річного підлітка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2021 року у Білолуцькій територіальній громаді Старобільського району неповнолітній, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту завдав 54-річному односельцю численні удари кулаками та ногами. Потерпілий помер від отриманих тілесних ушкоджень – переломів ребер, пошкодження внутрішніх органів та кровотечі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими відділу поліції № 1 Старобільського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області

Наразі до підлітка застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Новопсковського відділу

Старобільської окружної прокуратури)