За фактом вбивства собаки поліцейські Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження

Published

27 березня, під час моніторингу мережі Інтернет, працівниками поліції виявлено інформацію щодо жорстокого поводження з твариною в селі Воскресінці, Коломийського району.

Для перевірки інформації на місце події виїхали слідчо-оперативна група Коломийського відділу поліції, дільничні офіцери поліції та ветеринар.

За фактом жорстокого поводження з твариною поліцейські Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження

Місцева мешканка розповіла, що на території господарства сусід повісив на мотузці собаку. Опісля тварину закопав на земельній ділянці. Правопорушником виявився 61- річний чоловік. Труп собаки направлено на проведення експертизи.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини

Like

Tags:

You may also like...