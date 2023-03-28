За фактом вбивства собаки поліцейські Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження

27 березня, під час моніторингу мережі Інтернет, працівниками поліції виявлено інформацію щодо жорстокого поводження з твариною в селі Воскресінці, Коломийського району.

Для перевірки інформації на місце події виїхали слідчо-оперативна група Коломийського відділу поліції, дільничні офіцери поліції та ветеринар.

Місцева мешканка розповіла, що на території господарства сусід повісив на мотузці собаку. Опісля тварину закопав на земельній ділянці. Правопорушником виявився 61- річний чоловік. Труп собаки направлено на проведення експертизи.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини