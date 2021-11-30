Чоловік проведе 6,5 років за ґратами за вчинення на Дніпропетровщині ДТП, в якій загинула дитина

Прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури доведено вину чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого загинула дитина (ч. 2 ст. 286 КК України). Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська призначив йому покарання у вигляді 6,5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Подія сталася у серпні 2020 року у місті Кам’янське. Засуджений, керуючи технічно справним автомобілем «Mitsubishi Galant», рухався з перевищенням дозволеної швидкості ы скоїв наїзд на двох жінок, які разом з 4-річною дівчинкою переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди дитина загинула, а її бабусі та матері спричинено тяжкі та легкі тілесні ушкодження.

Вину чоловік визнав частково.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури