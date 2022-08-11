Чоловік прийшов до сусіда погостювати, а отримав удар ножем

У ході сварки якої господар помешкання взяв зі столу ніж та вдарив потерпілого у груди. За скоєне суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком.

Подія відбулася у квітні поточного року на Троєщині у Деснянському районі столиці. До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів, які прибули на виклик, про виявлення у квартирі багатоповерхівки чоловіка з ножовим пораненням грудної клітини. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала злочин.

Правоохоронці встановили, що порушник запросив у гості сусіда. Під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками відбулася словесна сварка, у ході якої господар помешкання взяв зі столу ніж та вдарив ним потерпілого у груди. Згідно довідки лікарів потерпілий отримав тяжке тілесне ушкодження.

Слідчі затримали 40-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту за погодженням з Деснянською окружною прокуратурою міста Києва було повідомлено про підозру. Правоохоронці провели усі необхідні слідчі дії та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Вироком Деснянського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, чоловіку призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, з іспитовим строком три роки.

Відділ комунікації поліції Києва