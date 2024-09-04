Чоловік вдарив ножем сусіда, який конфліктував з його дочкою

Зловмисник почув сварку своєї дочки з сусідом та наніс чоловіку тяжке поранення в живіт. Поліцейські оперативно затримали порушника та повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Днями до поліції Києва надійшло повідомлення, про те що в коридорі загального користування одного з будинків Подільського району чоловік спричинив сусіду ножове порання. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група управління поліції та медики.

Працюючи на місці події поліцейські з’ясували, що між сусідом та дочкою фігуранта виник конфлікт щодо спільного проживання у гуртожитку. В цей час, почувши суперечку, батько вирішив втрутитись у сварку та вдарив ножем 42-річного сусіда в живіт. Потерпілого госпіталізовано у лікарню.

Правоохоронці затримали 65-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучено знаряддя злочину – ніж, який направлено на проведення експертного дослідження.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва