Чоловік, який «віддячив» господарю «вечірки» смертельним ножовим пораненням, отримав 11 років ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Вироком суду йому призначене покарання – 11 років позбавлення волі та стягнення матеріальної і моральної шкоди на загальну суму понад 110 тис. грн.

Прокурори у суді довели, що умисне вбивство приятеля скоїв 41-річний житель смт Черняхова, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Трагічній події передувало тривале застілля за участі ще двох односельчанок – матері і доньки. Пізно увечері, коли жінки вже пішли додому, між обвинуваченим та 52-річним господарем будинку виник конфлікт. Під час суперечки обвинувачений схопив кухонний ніж та накинувся на потерпілого, заподіявши йому понад півтора десятка ножових поранень. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень приятель помер.

Під час судового розгляду чоловік вину не визнав, намагаючись викласти свою версію про мотив вбивства іншою особою. Однак суд, на підставі наданих прокурором показів та висновків експертів, призначив покарання, співмірне з тяжкістю скоєного злочину.

Наразі вирок не набрав чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури