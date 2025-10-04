Чоловік завдав знайомому близько 15 ударів ножем. Після цього обидва… лягли спати

Відповідно до санкції статті чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Наразі відомо, що 55-річний сарненчанин гостював у свого товариша, 66-річного співмістянина. Першого жовтня близько 02 години, коли молодший дрімав за столом на кухні, господар завдав йому не менше 15 ударів ножем у спину. Після скоєного обидва лягли спати.

Того ж дня близько 14 години потерпілий, відчуваючи погіршення стану здоров’я, викликав медиків, які госпіталізували його до лікарні.

66-річного мешканця Сарн правоохоронці затримали за місцем проживання. Знаряддя злочину вилучили.

Слідчі за процесуального керівництва Сарненської прокуратури повідомили йому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області