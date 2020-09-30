Чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство рідної матері

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 38-річного чоловіка за обвинуваченням у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю рідної матері (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 10 травня 2020 року в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області між 73-річною жінкою та її сином виникла сварка, в ході якої останній наніс матері численну кількість ножових поранень в голову та тулуб. При цьому, усвідомлюючи, що жінка ще жива відрізав їй голову, внаслідок чого потерпіла померла. Після чого, обвинувачений розрізав їй грудну клітину та видалив частину внутрішніх органів.

Завдяки спільним злагодженим діям прокурорів Києво-Святошинської місцевої прокуратури та співробітників Києво-Святошинського відділу поліції ГУ НП в Київській області злочин було розкрито по «гарячих слідах».

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури