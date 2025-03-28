Чоловіка за 50 доларів хабаря поліції увʼязнили на 4 роки

Тячівський районний суд Закарпатської області визнав громадянина винним у пропозиції і наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 25 березня.

У 2021 році поліція за фактом угону вилучила на арештмайданчик автомобіль як речовий доказ. Чоловік, який користувався машиною, звернувся до слідчого і просив скорше її повернути. Оскільки поліцейські зволікали, то запропонував гроші. Він поклав на стіл слідчому 50 доларів, після чого був викритий.

У судовому засіданні громадянин не визнав себе винним і говорив про провокацію. Розповів, що у нього вкрали машину. За його заявою поліція знайшла її, але зволікала з тим, щоб повернути йому, кажучи, що авто потрібне для слідчих дій. Начальник поліції, нібито, йому сказав, що потрібно віддячитись — зняти відео про те, як оперативно працюють працівники поліції, о опер сказав, щоб дати йому 2000 гривень, бо він не платив за евакуатор. На майданчику слідчий сказав, що за те, щоб забрати автомобіль, потрібен могорич, і тоді він кинув на капот автомобіля 500 грн, але слідчий та опер сказали, що цього буде мало.

Поліцейські у суді пояснювали, що обвинувачений часто телефонував і пропонував винагороду їм за повернення автомобіля. Своєму керівництву слідчий подав рапорт, що чоловік хотів дати йому набагато більше — 1000 доларів.

Із мобільного телефона обвинуваченого зафіксовані численні вихідні дзвінки до слідчого поліції.

У день викриття обвинувачений прийшов у поліцію для допиту. Після підписання протоколу допиту, відбулася бесіда, в якій слідчий намагався зʼясувати, за що чоловік хоче йому дати гроші. Громадянин відповідає, що хоче забрати машину, бо йому треба сестру відвезти до стоматолога і взагалі без авто тяжко. Поліцейський нагадує, що за передачу грошей є відповідальність, але співрозмовник каже, що не треба переживати і хай візме ці гроші просто так, ні за що.

Суд вирішив, що обвинувачення є доведеним і ознак провокації у діях правоохоронців немає.

Чоловіка засудили до 4 років позбавлення волі. 50 доларів неправомірної вигоди конфіскують у дохід держави.