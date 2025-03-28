Чоловіка за 50 доларів хабаря поліції увʼязнили на 4 роки

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Тячівський районний суд Закарпатської області визнав громадянина винним у пропозиції і наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 25 березня.

У 2021 році поліція за фактом угону вилучила на арештмайданчик автомобіль як речовий доказ. Чоловік, який користувався машиною, звернувся до слідчого і просив скорше її повернути. Оскільки поліцейські зволікали, то запропонував гроші. Він поклав на стіл слідчому 50 доларів, після чого був викритий.

У судовому засіданні громадянин не визнав себе винним і говорив про провокацію. Розповів, що у нього вкрали машину. За його заявою поліція знайшла її, але зволікала з тим, щоб повернути йому, кажучи, що авто потрібне для слідчих дій. Начальник поліції, нібито, йому сказав, що потрібно віддячитись зняти відео про те, як оперативно працюють працівники поліції, о опер  сказав, щоб дати  йому 2000 гривень, бо він не платив за евакуатор. На майданчику слідчий сказав, що за те, щоб забрати автомобіль, потрібен могорич, і тоді він кинув на капот автомобіля 500 грн, але слідчий та опер сказали, що цього буде мало.

Поліцейські у суді пояснювали, що обвинувачений часто телефонував і пропонував винагороду їм за повернення автомобіля. Своєму керівництву слідчий подав рапорт, що чоловік хотів дати йому набагато більше 1000 доларів.

Із мобільного телефона обвинуваченого зафіксовані численні вихідні дзвінки до слідчого поліції.

У день викриття обвинувачений прийшов у поліцію для допиту. Після підписання протоколу допиту, відбулася бесіда, в якій слідчий намагався зʼясувати, за що чоловік хоче йому дати гроші. Громадянин відповідає, що хоче забрати машину, бо йому треба сестру відвезти до стоматолога і взагалі без авто тяжко. Поліцейський нагадує, що за передачу грошей є відповідальність, але співрозмовник каже, що не треба переживати і хай візме ці гроші просто так, ні за що.

Суд вирішив, що обвинувачення є доведеним і ознак провокації у діях правоохоронців немає.

Чоловіка засудили до 4 років позбавлення волі. 50 доларів неправомірної вигоди конфіскують у дохід держави.

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