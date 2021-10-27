Чоловіка знайшли мертвим після побиття на столичних Осокорках

Розпочато кримінальне провадження.

Сьогодні вночі до чергової частини поліції Києва від перехожих надійшло повідомлення про те, що на прибудинковій території будинку на вул. Завальній виявили тіло чоловіка без ознак життя. Оперативний черговий направив на адресу слідчо-оперативну групу.

Попередньо поліцейські встановили, що між компанією знайомих виник конфлікт, у ході якого один із чоловіків вдарив іншого. Згодом 30-річного потерпілого без ознак життя виявили перехожі та викликали поліцію. Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Відомості про подію зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва