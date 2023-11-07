Колишнього власника «Дельта Банку» Лагуна оголосили в розшук

Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд м. Києва у кримінальній справі, в якій Лагун виступає обвинуваченим у виведенні з банку 76,5 млн дол. США.

Шевченківський районний суд Києва оголосив у розшук колишнього власника АТ “Дельта Банк” Миколи Лагуна, обвинуваченого у виведенні з банку понад $76,5 млн.

Як повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів, таке рішення ухвалив 30 жовтня Шевченківський районний суд м. Києва у кримінальній справі №761/8406/23, в якій Лагун виступає обвинуваченим за епізодом з виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол. США.

У Фонді нагадали, що збитки “Дельта Банку” були нанесені виведенням з нього активів, зокрема шляхом кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами.

“Ці дії призвели до неплатоспроможності банку в 2015 році і нестачі коштів для розрахунку з його кредиторами при виведенні установи з ринку”, – уточнили в прес-службі.

У судах, на етапі підготовчих засідань, знаходяться господарські позови: на 22,86 млрд грн до Лагуна як голови наглядової ради АТ “Дельта Банк” і топменеджменту банку, на 791,2 млн грн відповідачем в якому виступає Лагун як голова наглядової ради банку.

“Дельта Банк”

Найбільший банк-банкрут, який опинився в управлінні Фонду гарантування вкладів. З жовтня 2015 року він знаходиться в стадії ліквідації. З 2008 року до самого банкрутства головою наглядової ради банку був Микола Лагун, якому належали 70,61% акцій фінустанови.

У жовтні 2021 року екс-власнику “Дельта Банку” повідомили про підозру. Прокурори вручили власнику “Дельта Банку” клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою з альтернативою внесення застави – понад 1 млрд грн. // УНІАН