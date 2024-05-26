На Закарпатті 17-річна водійка на «Volkswagen» збила на смерть 13-річну дівчинку

У селі Руська Мокра Тячівського району внаслідок аварії загинула 13-річна дівчина-пішохід. За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування. Тривають слідчі дії

Сьогодні близько 11-ї години від медиків екстреної допомоги надійшло повідомлення про смертельну аварію у селі Руська Мокра Тячівського району.

За викликом негайно виїxала слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції та слідчі ГУНП в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця автопригоди та встановили попередні обставини ДТП.

Відомо, що 17-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем «Volkswagen», не врахувала дорожню обстановку та здійснила наїзд на 13-річну дівчинку, яка раптово вибігла з домогосподарства на проїжджу частину дороги.

Від отриманих травм малолітня дитина померла. Водійку поліцейські освідували — за кермом вона перебувала твереза.

Транспортний засіб поліцейські помістили на спецмайданчик. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Також буде надано правову оцінку й тому факту, що неповнолітня водійка керували транспортним засобом не маючи на це права.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області