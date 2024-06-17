Амністія передбачає службу ув’язнених лише у штурмових бригадах

З них буде сформовано окремі частини, якими керуватимуть солдати.

Засуджені поки що будуть служити у частинах, повністю сформованих з ексв’язнів. Керуватимуть ними солдати.

“Мотивація наших в’язнів сильніша, ніж у наших звичайних солдатів”, – сказав Малюська.

Раніше він розповідав, що із закладів позбавлення волі в Україні можна мобілізувати від 10 до 20 тисяч осіб. Міністр також припустив, що на війну можна було б відправляти й засуджених за вбивство. // Дзеркало тижня