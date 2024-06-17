Амністія передбачає службу ув’язнених лише у штурмових бригадах

Published

З них буде сформовано окремі частини, якими керуватимуть солдати.

Міністр юстиції України Денис Малюська очікує, що під час першого етапу звільнення ув’язнених, які виявили бажання долучитися до лав ЗСУ, буде залучено близько 4 тисяч чоловіків. Та під час інтерв’ю The Washington Post він наголосив, що амністія передбачає, що ув’язнені зможуть служити лише у штурмових бригадах. Це обмеження вказує на найнагальнішу потребу української армії.

Засуджені поки що будуть служити у частинах, повністю сформованих з ексв’язнів. Керуватимуть ними солдати.

“Мотивація наших в’язнів сильніша, ніж у наших звичайних солдатів”, – сказав Малюська.

Раніше він розповідав, що із закладів позбавлення волі в Україні можна мобілізувати від 10 до 20 тисяч осіб. Міністр також припустив, що на війну можна було б відправляти й засуджених за вбивство. // Дзеркало тижня

Like

Tags:

You may also like...