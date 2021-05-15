Чоловіки намагалися потрапити з Угорщини в Україну з підробними ПЛР-тестами

На КПП «Лужанка» двоє чоловіків намагалися потрапити в Україну з підробними ПЛР-тестами. Прикордонники виявили ознаки підробки під час перевірки



Про це розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

За словами речниці, на КПП “Лужанка” українець та громадянин Угорщини передали прикордонникам недійсні довідки.

“У тестах, наданих ними для перевірки прикордонники виявили ознаки підробки, про що повідомили співробітників Нацполіції. В обох випадках громадяни зізналися, що придбали довідки за гроші без проходження відповідного тестування”, — каже Леся Федорова.

Вона повідомила, що за використання підроблених документів передбачено кримінальну відповідальність (ст. 358 ККУ). Таке порушення карається штрафом до 17 000 грн, арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років. // Діло