чоловіку, який пошкодив 6 транспортних засобів в оболонському районі столиці, загрожує до п’яти років обмеження волі

Співробітники поліції затримали фігуранта на місці скоєння злочину, наразі слідчі готують йому повідомлення про підозру у вчиненні хуліганських дій.

Сьогодні вранці до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в одному з дворів в Оболонському районі невідомий пошкодив припарковані біля будинку автомобілі, один з яких належить військовим. Поліцейські оперативно прибули на місце події та затримали зловмисника.

Як з’ясувалось, до вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний киянин, який проживає неподалік. Чоловік, перебуваючи напідпитку, рукою пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох. Мотиву свого вчинку порушник пояснити не зміг.

За даним фактом відділом дізнання Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Чоловіку готується повідомлення про підозру, йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва