Чотирьох осіб судитимуть за розкрадання понад ₴12 млн. Піденноукраїнської АЕС

НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чотирьох осіб, учасників схеми розкрадання 12,3 млн грн при закупівлі систем кондиціювання на Южно-Українській АЕС.

Начальник управління виробничо-технічної комплектації ВП «Южно-Українська АЕС» сприяв перемозі двох компаній у торгах із закупівлі систем промислового кондиціонування, які проводила атомна електростанція. Обладнання поставили за завищеними цінами, внаслідок чого державі завдано понад 12,3 млн грн збитків.

Під час розслідування детективи встановили причетність до вчинення злочину фінансового директора однієї з компаній, яка забезпечила фінансування схеми, та номінального керівника обох компаній, який сприяв завищенню вартості поставленого на АЕС обладнання.

НАБУ