Чотири роки позбавлення волі отримав волинянин, який збив на смерть жінку в Луцьку

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про порушення 33-річним волинянином правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої (ч.2 ст. 286 КК України).

Удень 19 листопада 2022 року водій, керуючи автомобілем «Opel Astra», на вулиці Глушець у Луцьку перевищив дозволену швидкість руху та, здійснюючи обгін кількох автомобілів, на пішохідному переході наїхав на 22-річну пішохідку.

Вона за кілька годин померла в лікарні від отриманих травм.

Суд визнав водія винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням на два роки права керувати транспортними засобами.

Окрім того з нього буде стягнуто майже 140 тисяч гривень матеріальної та один мільйон гривень моральної шкоди, завданої потерпілим.

Пресслужба обласної прокуратури