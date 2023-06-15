Викрито схему вимагання хабарів посадовцями КМДА за видачу безкоштовних дозволів на викиди забруднюючих речовин

Слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування за фактами систематичного хабарництва з боку посадової особи КМДА та підконтрольних їй приватних підприємств. До суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох фігурантів.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за матеріалами Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, Нацполіції під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора розслідували кримінальне провадження за фактами систематичного хабарництва з боку посадовців Управління екології та природних ресурсів КМДА та підконтрольних їм приватних підприємств.

Як встановили поліцейські, зловмисники вимагали неправомірну вигоду за видачу дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та інших дозвільних документів у сфері охорони навколишнього природного середовища. Варто зазначити, що видача вказаних дозволів проводиться безкоштовно. Водночас зловмисники навмисно створювали такі умови, в яких безплатно отримати такі дозволи було неможливо.

Для реалізації свого злочинного умислу посадові особи розробили схему вимагання та отримання неправомірної вигоди за допомогою месенджера. Ролі кожного учасника схеми були чітко розподілені, з використанням псевдонімів та інших методів конспірації.

«Тарифна сітка» отримання неправомірної вигоди також була визначена заздалегідь і залежала від кількості джерел викидів забруднюючих речовин.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох фігурантів: посадовиці КМДА і двох спільників із підконтрольних приватних підприємств.

Відповідно до ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Досудове розслідування за іншими фактами вказаної злочинної схеми триває.

Управління комунікації Національної поліції

за матеріалами Головного слідчого управління