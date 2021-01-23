Затримано полковника «Альфи», який готував вбивство глави внутрішньої безпеки СБУ

СБУ і прокуратура заперечують інформацію про розшук ексзаступника голови СБУ Нескоромного.

Полковника “Альфа” СБУ Андрія Расюка затримано за підозрою у підготовці вбивства начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це у соцмережі Facebook повідомив головний редактор видання Цензор Юрій Бутусов.

Він додав, що у замовленні вбивства підозрюють колишнього заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного. “Його шукають і йому заборонено виїзд з країни”, – пояснив він.

Нескоромний був призначений Зеленським заступником голови СБУ і перебував на посаді з 1 липня до 8 листопада 2019 року, а з 8 листопада до 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління з боротьби з корупцією СБУ. “Зараз він перебуває у складі СБУ без посади”, – додав Бутусов.

Пресслужба СБУ повідомила, що 22 січня було проведено слідчо-оперативні заходи щодо попередження вбивства співробітника спецслужби.

Наразі затримано одного чинного працівника СБУ.

“Офіційна інформація з цього приводу буде надана згодом, після завершення всіх слідчих та оперативних заходів. Та як тільки це дозволять норми законодавства, зокрема процесуального”, – йдеться у повідомленні.

На брифінгу 23 січня в Києві начальник слідчого управління ГСУ СБУ Анатолій Буліч повідомив, що затримання одного з офіцерів СБУ викликало великий резонанс у суспільстві.

«Кримінальне провадження не є якимись розбірками між співробітниками СБУ, а безпосереднім запобіганням вчиненню тяжкого злочину. У справі не йдеться про якийсь ефемерний перерозподіл сфер впливу або фінансових потоків, як пишуть у ЗМІ», — цитує Буліча «Інтерфакс-Україна».

«Вчора, 22 січня … СБУ провела резонансне затримання … Затримано співробітника штабу антитерористичного центру при СБУ за підготовку вбивства на замовлення іншого співробітника СБУ — співробітника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова», — розповів начальник слідчого управління.

За словами Буліча, наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу затриманому.

«Збір даних відбувався протягом тривалого часу …. Слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох осіб, ними був розроблений чіткий план скоєння злочину, організатор для цього підшукував виконавця і запропонував за виконання зазначеного злочину 50 тисяч доларів», — зазначив Буліч.

Буліч уточнив, що вчора СБУ затримала одного з організаторів під час передачі частини коштів. «Це була оплата підготовки до вчинення злочину», — додав він.

У Службі безпеки України і Офісі генерального прокурора заперечують інформацію про розшук колишнього заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного. Інформація про втечу одного з підозрюваних нібито неправдива, передає РБК-Україна.

Представник спецслужби підтвердив, що вчора був затриманий співробітник «Альфи» Андрій Расюк за підозрою в організації і підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова.

Водночас відомство заперечує, що затримано ще одного підозрюваного — ексзаступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, який нібито потім втік.

«Не відповідає дійсності інформація, що нібито хтось утік у наручниках з місця злочину», — зазначив Буліч.

Він заперечив, що Нескоромному було пред’явлено підозру.

Начальник відділу Офісу генпрокурора Андрій Лисокобилка підкреслив, що у справі лише один підозрюваний. Йому інкримінують підготовку замаху на співробітника правоохоронного органу.

Мотиви дії підозрюваного силовики назвати відмовилися. Вони лише наголосили, що пошук його спільників триває. // LB.ua