Колишній слідчий податкової міліції збував інформацію з обмеженим доступом

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього працівника управління податкової міліції одного з регіональних управлінь ДФС України, який збував інформацію з обмеженим доступом.

Встановлено, що колишній слідчий податкової міліції несанкціоновано входив до автоматизованих систем «Податковий блок» і «Єдине вікно подання електронної звітності», де запитував інформацію щодо певних суб’єктів господарської діяльності. Отриману інформацію з обмеженим доступом працівник податкової міліції передав стороннім особам.

За результатами досудового розслідування колишній слідчий обвинувачується у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку інформації, та в збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснював Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Департамент кіберполіції Національної поліції України та внутрішня безпека ДФС у Дніпропетровській області.

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