Под Днепром женщина обвинила бывшего мужа в изнасиловании троих детей

Новость о том, что в Каменском 44-летний отец в течение 5 лет насиловал собственных детей, повергла местных жителей в шок.

В полицию с данным фактом обратилась бывшая жена мужчины, передает «Наше місто».

Сексуальному насилию подвергались подростки возрастом 12, 14 и 17 лет. Отец вступал с собственными детьми в половую связь естественным и неестественным путем, начиная с 2016 года.

«По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 152 УК Украины. На данный момент назначен комплекс соответствующих судебно-медицинских экспертиз. Продолжается досудебное расследование», — прокомментировала ситуацию старший инспектор по коммуникации Каменского районного управления полиции Елена Тимченко.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

На данный момент известно, что сам мужчина обвинение экс-супруги комментировать отказывается.