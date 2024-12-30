Cкасовано незаконний виправдувальний вирок стосовно колишнього поліцейського за смертельну ДТП

Черкаська обласна прокуратура в апеляційній інстанції довела незаконність вироку Христинівського районного суду щодо виправдання колишнього працівника поліції за вчинення порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 286 КК України).

Прокурором надані переконливі докази, що, приймаючи рішення про виправдання обвинуваченого, судом першої інстанції не враховано всіх обставин справи, неправильно застосовано закон України про кримінальну відповідальність та допущено неповноту судового розгляду.

Доводи сторони захисту про непричетність обвинуваченого до вчинення злочину судом апеляційної інстанції визнано необґрунтованими.

Вироком апеляційного суду обвинуваченого визнано винним у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 6 місяців.

Вказаний вирок апеляційного суду вступив у законну силу з моменту його проголошення.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури