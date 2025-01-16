Cправу Гринкевичів про постачання неякісного одягу ЗСУ передано до суду

Державне бюро розслідувань передало до суду справу львівського бізнесмена та його спільників, які постачали неякісний одяг військовим ЗСУ на понад 1 млрд гривень.

Хоч правоохоронці не вказують імені фігуранта, з матеріалів справи зрозуміло, що мова йде про Ігоря Гринкевича.

Як нагадали в ДБР, оборудкою керував львівський підприємець Ігор Гринкевич, який залучив до неї свого сина Романа та інших осіб. Підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн.

Протягом 2023 року за цими договорами Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 млрд грн. Однак, фігуранти поставили військовим одяг низької якості, який не можна було використовувати за своїм цільовим призначенням. Через це збитки держави склали 1 млрд 167 млн гривень.

ДБР затримало членів організації та повідомило їм про підозри. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одного з фігурантів оголосили в міжнародний розшук.

Максимальне покарання, яке загрожує учасникам схеми — позбавлення волі на 15 років.

Загалом Ігорю Гринкевичу повідомили про дві підозри:

Перша – за спробу дати хабар у розмірі 500 тис. доларів одному з керівників ДБР, за що йому загрожує до 8 років за ґратами. Цю справу передали до суду ще в липні 2024 року.

Друга – за постачання неякісного одягу для ЗСУ. Це завдало бюджету збитків майже на мільярд гривень. За це йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Правоохоронці повідомили про підозру ексдиректору одного з департаментів Міністерства оборони, який незаконно “списав” 94 мільйони гривень пені львівському бізнесмену Гринкевичу за прострочення постачання товарів.

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