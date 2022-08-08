Cтоличні оперативники затримали шахрая, який ошукав пенсіонерку на суму понад ₴70 000

Чоловік під виглядом помічника лікаря забрав у жінки гроші на лікування доньки, яка нібито потрапила в автопригоду й перебуває у медичному закладі.

Поліцейські затримали порушника одразу після скоєння злочину. За вчинення шахрайських дій зловмиснику загрожує до трьох років в’язниці.

Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку столичного главку спільно з оперативниками Оболонського та Дніпровського управлінь поліції затримали чоловіка, який ошукав пенсіонерку за схемою «ваш родич потрапив у біду».

Зловмисником виявився уродженець Луганщини, 1985 року народження, який наприкінці липня скоїв аналогічний злочин в Оболонському районі міста Києва. У минулому затриманий притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку, вчинену у великих розмірах.

Правоохоронці з’ясували, що на стаціонарний телефон потерпілої подзвонила нібито донька і сказала, що потрапила в дорожньо-транспортну пригоду й потребує термінової, дороговартісної операції. Після цього слухавку взяв невідомий, який представився лікарем і запевнив, що гроші необхідно зібрати якомога швидше, бо стан її доньки вкрай тяжкий. Аферист сказав, що найближчим часом до жінки прийде його помічник, якому вона має передати кошти. У результаті пенсіонерка віддала незнайомцю всі свої заощадження — 60 000 гривень і 300 доларів США.

Зловмисник розпорядитися чужими грошима не встиг, оскільки оперативники затримали його вже через декілька хвилин після скоєння злочину. Те, що її ошукали, 82-річна киянка дізналася від правоохоронців.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва