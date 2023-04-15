Cудитимуть двох чоловіків, які мародерили у Святогірську

Органи прокуратури Донецької області продовжують вживати заходи з розкриття злочинів, вчинених у період тимчасової окупації населених пунктів збройними силами РФ та їх прибічниками з НЗФ «ДНР».

Слов’янська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох громадян за фактами крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Обвинувачені – мешканці міста Святогірська, які на власні очі бачили, як армія держави-агресора під час авіанальотів та артилерійських обстрілів перетворювала місця курортного відпочинку на суцільні руїни.

Чоловіки вирішили збагатитись на чужій біді та, перший у червні, а другий у липні 2022 року, проникли на територію одного з місцевих готельно-розважальних комплексів. Скориставшись вільним доступом до відкритих та вже частково пограбованих окупантами приміщень, вони внесли і свій вклад у викрадення належного власникам майна. Зокрема до рук мародерів потрапили побутова та акустична техніка, меблі і спортивний інвентар. Загальна сума спричинених збитків склала близько 175 тис. грн.



Після деокупації міста, завдяки злагодженій роботі поліції та прокуратури, крадіїв викрили. Наразі речі, вилучені за місцем їх мешкання у ході санкціонованих обшуків, повернули законному власнику.



Досудове розслідування проводилось слідчими ВП №4 Краматорського РУП, оперативний супровід – УКР ГУНП в Донецькій області.

Максимальне покарання за санкцією статті – 8 років позбавлення волі.

Довідково: у період тимчасової окупації Святогірської та Лиманської територіальних громад зареєстровано 123 злочини вказаної категорії. 13 кримінальних проваджень скеровані до суду з обвинувальними актами, ще одній особі заочно повідомлено про підозру та її оголошено у розшук.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури