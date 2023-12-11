До 10 років ув’язнення засуджено «заступницю» окупаційного голови Новотроїцького, що на Херсонщини
За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Генічеської окружної прокуратури Херсонської області визнано винною у колабораціонізмі мешканку селища Новотроїцьке (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Їй судом призначено покарання – 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги на строк 15 років з конфіскацією усього належного майна.
Доведено, що засуджена, знаючи про агресивні воєнні дії рф проти України, пішла на співпрацю з ворогом. Упродовж липня-вересня 2022 року вона обійняла посаду так званого «заступника голови Новотроїцької військово-цивільної адміністрації».
У взаємодії з представниками держави-агресора жінка сприяла встановленню окупаційної влади на місцевості, здійснювала підбір кадрів до незаконно створених органів влади.
Спеціальне досудове розслідування здійснювалося УСБ України в Херсонській області.
Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту її фактичного затримання.
Генічеська окружна прокуратураTweet