Cудитимуть підрядника, який заволодів понад ₴640 тис. бюджетних коштів під час будівництва тротуарів

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора підрядної організації.

Йому інкриміновано заволодіння бюджетними коштами, службове підроблення та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).

Розслідуванням встановлено, що під час будівництва тротуару у одному з сіл Фастівського району, обвинувачений не дотримався умов договорів.

Підрядник завищив у відповідних актах та довідках обсяги використаної асфальтобетонної суміші, а також вартість фактично виконаних робіт.

Відтак йому безпідставно перераховано понад 640 тисяч гривень бюджетних коштів, чим завдано збитки громаді.

Отримані кошти обвинувачений використав у господарській діяльності очолюваного товариства.

В ході слідства також встановлено, що використана підрядником асфальтобетонна суміш не відповідає вимогам ДСТУ.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Фастівського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура