Cудитимуть винуватця «п’яної» ДТП, у якій одна людина загинула і ще п’ятеро травмувалися

Водій «Volkswagen Touareg», що спричинив аварію, перебував за кермом у стані сп’яніння. У його крові було 2,23 проміле алкоголю, що в понад 11 разів перевищує допустиму норму. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 7 жовтня 2023 року близько 21:50 години поблизу с. Смотрич Кам’янець-Подільського району на трасі «Житомир — Чернівці».

37-річний водій автомобіля «Volkswagen Touareg» допустив зіткнення із автівкою «Hyundai Santa FE», за кермом якої перебував 28-річний кам’янчанин. У результаті ДТП 47-річний пасажир автомобіля «Hyundai» загинув на місці події. Крім того, травмувалося ще п’ятеро осіб, серед яких малолітній хлопчик.

Перевірка показала, що водій автомобіля «Volkswagen Touareg» перебував за кермом у стані сп’яніння. У його крові було 2,23 проміле алкоголю, що в понад 11 разів перевищує допустиму норму.

Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області вже завершили розслідування за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Вчора, 1 квітня, обвинувальний акт скерували на розгляд суду. За скоєне водієві загрожує до 10 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області