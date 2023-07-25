Далекобійника, який за $5000 намагався нелегально вивезти ухилянта за кордон, взяли під варту
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 29-річному жителю села Горенка Бучанського району Київської області повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України з корисливих мотивів (ч.3 ст.332 КК України).
За даними слідства, водій вантажівки «DAF», маючи дозвіл на виїзд за межі території України в умовах воєнного стану відповідно до системи «Шлях», за 5000 доларів США взявся нелегально вивезти у Польщу 35-річного військовозобов’язаного.
Опівночі 20 липня 2023 року ухилянта, який ховався у кабіні на спальному місці, викрили прикордонники у пункті пропуску «Ягодин».
Його притягнуто до адміністративної відповідальності.
Водію ж суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП у Волинській області.
Пресслужба обласної прокуратури