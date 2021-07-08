ДБР активізує перевірку необґрунтованих активів у посадовців

Державне бюро розслідувань є одним із найперших серед правоохоронних органів, що запустили окрему лінію для отримання повідомлень про наявність у посадових осіб необґрунтованих активів.

Для покращення співпраці із заявниками щодо викриття таких фактів Бюро створило на сайті спеціальну форму для звернень.

Шановні громадяни!

Якщо ви володієте інформацією про незаконно отримане майно або про те, що вартість придбаного чиновником майна явно занижена, повідомте про це.

Форму ви також можете заповнити анонімно.

Керівництво ДБР тримає це питання на особистому контролі, а всі отримані відомості ретельно перевірятимуться.

ДБР активно виявляє необґрунтовані активи посадовців. Одним із таких прикладів є передані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріали щодо наявності у народного депутата України активів, не підтверджених офіційними доходами. Так, у 2020 році депутат придбав квартиру у Києві вартістю 7,6 млн гривень.

А за 2019 рік він задекларував всього 4 тис. доларів США та у 2020 році отримав дохід у розмірі 4,8 млн гривень. Інших джерел доходів та фінансових зобов’язань він не вказав.

Різниця між задекларованими доходами / активами та ціною квартири становить понад 2,7 млн гривень.

Таких випадків, на жаль, багато, тому чекаємо на вашу допомогу.

Просимо представників громадськості, засобів масової інформації та небайдужих осіб у разі наявності інформації, яку працівники Бюро можуть використати для виявлення необґрунтованих активів та збору необхідних доказів, звертатися до Державного бюро розслідувань в один зі способів:

через електронну форму на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань;

за телефоном +38 (044) 300 27 07 (розділ 4) на спеціальну телефонну лінію ДБР: понеділок – четвер – з 09:00 до 18:00, п’ятниця – з 09:00 до 16:45 (перерва на обід у вказані дні – з 13:00 до 13:45); в інший час (нічний час, вихідні та святкові дні) – залишити звернення, заяву або повідомити інформацію на автовідповідач (опрацювання таких відомостей відбудеться наступного робочого дня);

надіславши інформацію на адресу електронної пошти: assets@dbr.gov.ua;

поштовим зв’язком на адресу Бюро: вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ, 01032;

під час особистого прийому у приймальні громадян центрального апарату Державного бюро розслідувань за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ;

залишивши звернення або повідомлення у спеціальній скриньці для кореспонденції у приміщенні центрального апарату ДБР за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ.

Закликаємо до співпраці!

Подолаймо корупцію разом!

Довідково: під «активами» слід розуміти грошові кошти (готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах тощо), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, роботи чи послуги, надані посадовій особі.

Вартість активу має становити від 1 003 500 гривень до 7 377 500 гривень (до 6 831 500 гривень – у 2020 році, до 6 243 250 гривень – у 2019 році), а сам актив повинен бути набутим після 28.11.2019.

ДБР