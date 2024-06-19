Оперативники затримали 20-річного молодика за вчинення грабежу у Солом’янському районі столиці

В ході конфлікту порушник зірвав золотий ланцюжок з незнайомця, з яким сумісно розпивав спиртні напої, та втік. За скоєне порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Днями до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці побили та пограбували 39-річного чоловіка. На місце негайно виїхали співробітники кримінальної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Поспілкувавшись зі свідками правоохоронці з’ясували, що компанія місцевих мешканців відпочивали, розпиваючи спиртні напої. Між двома чоловіками розпочалась сварка, що переросла в бійку, під час якої фігурант зірвав з шиї товариша коштовну прикрасу, після чого втік.

Під час розшукових заходів оперативні співробітники розшукали зловмисника та вилучили у нього золотий ланцюжок потерпілого. Правопорушник – 20-річний місцевий мешканець, неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів. Слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині слідчий Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили молодику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва