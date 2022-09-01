ДБР направило документи на екстрадицію одного з фігурантів «Батальйону Монако» (відео)

ДБР активно розслідує провадження щодо законності перетину кордону військовозобов’язаними громадянами України з так званого «Батальйону Монако». Водночас працівники ДБР комплексно підходять до цієї справи. Розслідуються й інші епізоди протиправної діяльності деяких «бійців» цього елітарного клубу.

Зокрема, працівники ДБР підтвердили місце знаходження одного з героїв цього журналістського розслідування. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС.

По іншій персоні, що згадувалась у журналістському розслідуванні, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту.

Встановлено, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету.

Також у ході розслідування виявлено, що ці компанії після анексії АР Крим продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові.

За матеріалами ДБР накладено арешт на майно «бійця батальйону Монако», який відпочиває на лазурному узбережжі, поки його компанії фактично обкрадають українців.

Як відомо, 17 серпня 2022 року ДБР працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні «Української правди», щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Зокрема, у рамках розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.

ДБР