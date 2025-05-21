Судитимуть жительку Черкаського району, яка допустила до керування квадроциклом 12-річну доньку

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно жительки с. Боровиця Черкаського району за допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом, що спричинило малолітньому потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 287 КК України).

Розслідуванням установлено, що протягом жовтня-листопада минулого року 46-річна жінка, будучи власником квадроциклу та достовірно знаючи, що її донька є малолітньою і не має та не може мати права на керування транспортним засобом, надавала останній допуск до керування вказаним квадроциклом.

У подальшому на початку листопада 2024 року за мовчазної згоди матері 12-річна дівчинка поїхала на квадроциклі до школи. Після завершення навчання вона взяла малолітнього пасажира на даний транспортний засіб та, рухаючись по одній із вулиць у с. Чорнявка Черкаського району, з метою уникнення наїзду на перешкоду, дівчинка застосувала гальмування, внаслідок чого відбулось падіння пасажира на дорожнє покриття з подальшим наїздом колеса квадроциклу на праву ногу потерпілого.

Як наслідок, 11-річний потерпілий отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження та був госпіталізований в лікарню.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ст. 287 КК України передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до трьох років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури