Службовець Держпраці в Одеській області обкладав «даниною» ресторанний бізнес

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури на корупції викрито одного з державних інспекторів відділу з питань праці управління інспекційної діяльності в Одеській області Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

За даними слідства, службовець вимагав з власника ресторану хабар за не проведення у закладі перевірок та не створення штучних перешкод у господарській діяльності.

Щомісячний «тариф» складав 10 тис гривень.

Держінспектора затримали після одержання 40 тис грн неправомірних коштів, які він одержав за 4 місяця безперешкодного ведення бізнесу.

Від протиправних дій співробітника Держпраці не зупинило й те, що він вже притягується до відповідальності за корупцію.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За клопотанням прокурора підозрюваного відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури