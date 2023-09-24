На Черкащині затримали чоловіка, який сокирою вдарив поліцейського

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До п’яти років позбавлення волі загрожує чоловіку, який сокирою завдав тілесних ушкоджень поліцейському. Правопорушнику повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

Інцидент стався у селі Вільхівчик Звенигородського району. Місцева мешканка викликала поліцію, бо нетверезі особи вчиняли хуліганство. Правоохоронці намагалися вгамувати чоловіків та один із них не відреагував на законні вимоги. Почав чинити опір й схопивши сокиру, вдарив нею поліцейського.

Ілюстративне фото

Правопорушника затримали у процесуальному порядку. За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 60 діб. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області

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